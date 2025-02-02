Неизвестные вандалы красками из баллонов осквернили мемориальные доски в честь художника Михаила Врубеля, физиолога Ивана Сеченова и математика Александра Ляпунова, установленные на домах Одессы. Фотографии с мест опубликовал Telegram-канал «Новости. Одесса».

Доску в честь Сеченова просто облили краской, имена Врубеля и Ляпунова вандалы перечеркнули.

По мнению авторов публикации, доски атаковали активисты, выступающие за демонтаж памятных знаков, установленных в честь деятелей, связанных с Россией.

В конце октября прошлого года созданная при мэрии Киева комиссия по декоммунизации приняла решение о сносе памятников писателя Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке.

Одесса тоже не осталась в стороне от войны с сохранением памяти. Городской совет распорядился снести монументы поэта Александра Пушкина, писателей Максима Горького и Исаака Бабеля, а также Владимира Высоцкого и Зои Космодемьянской.