В Киеве снесут памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке

Власти Киева хотят демонтировать памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке. Об этом написало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Рабочая группа по декоммунизации уже поддержала следующие решения: демонтаж памятника Анне Ахматовой в Городском саду; демонтаж с переносом памятника Михаилу Глинке из Городского сада на хранение; демонтаж памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске», — сообщило издание со ссылкой на депутата Киевского горсовета Людмилу Ковалевскую.

Процесс декоммунизации на Украине начался в 2015 году, в стране начали сносить памятники и переименовывать улицы, хоть как-то связанных с Россией и Советским союзом.

В Одессе в сентябре запланировали снос 19 памятников, среди них — бюсты великого русского поэта Александра Пушкина, исполнителя Владимира Высоцкого, писателя Максима Горького.