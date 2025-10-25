В Одессе работников похоронного бюро мобилизовали прямо из катафалка

Из-за принудительной мобилизации в Одессе едва не сорвались похороны мужчины. Военкомы забрали бригаду, которая должна была нести гроб, прямо из катафалка, сообщила в Facebоok* местная жительница Жанна Крючкова.

Ее близкая подруга с родственниками приехала к моргу, чтобы получить тело покойного дяди. Прошел почти час, прежде чем вышел координатор из похоронного бюро и объяснил причину.

«Катафалк с бригадой, который ехал за телом, остановил ТЦК. Четверых мужчин, которые должны были вынести гроб, „бусифицировали“ прямо из катафалка. И теперь похоронное бюро в спешке ищет сменную бригаду», — рассказала девушка.

Украинка возмутилась, что похоронная сфера не получила статус критической инфраструктуры и бронь от мобилизации, а поведение ТЦК стало настолько абсурдным. При этом отсрочка, по словам Крючковой, есть у онлайн-казино и игорного бизнеса.

Ранее в Мукачеве мужчина пытался сбежать из ТЦК через окно. Его госпитализировали с переломами ног.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.