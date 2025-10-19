Переломал ноги. Украинский резервист сбежал из военкомата с риском для жизни

В Мукачеве мужчина выпрыгнул из окна здания территориального центра комплектования (военкомата). Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

По данным очевидцев, пострадавшего с переломами ног доставили в больницу. Подробности произошедшего уточняются.

Инцидент стал очередным случаем на фоне сообщений о жестких методах мобилизации на Украине. В начале октября «Страна.ua» писала, что силовики принудительно мобилизовали мужа актрисы Елены Бондаревой-Репиной, известной по сериалу «Слуга народа». После этого артистка записала видео, в котором назвала сотрудников военкоматов фашистами и заявила, что потеряла с супругом связь.

До этого также распространилось видео, где украинцы в камуфляже под Киевом увозят домашнего кота по кличке Мурчик. В соцсетях животное уже окрестили «мобилизованным».