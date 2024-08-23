В Одессе неизвестные сожгли несколько машин военнослужащих

«Страна.ua»: в Одессе и Киеве неизвестные ночью сожгли машины военных

Фото: Unsplash

В Киеве и Одессе неизвестные в очередной раз подожгли несколько автомобилей военнослужащих. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Авторы публикации отметили, что ЧП произошло в темное время суток. Журналисты двумя днями ранее сообщали, что ночью в Киеве подожгли микроавтобус Вооруженных сил Украины.

В стране в последнее время на фоне усилившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных и сотрудников военкоматов. Чтобы спасти имущество от случайного возгорания, украинцам предлагают прикреплять к машинам наклейки с надписью «Я не из ТЦК» (территориального центра комплектования).

По данным Telegram-канал Mash, в Сумах за несколько дней сгорели минимум четыре машины сотрудников ТЦК. Также в Днепропетровске 18 августа неизвестные ночью сожгли автомобиль украинского военного. Момент взрыва попал на видео.

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Lu Hanxin/Xinhua

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