В Днепропетровске неизвестные подожгли очередной автомобиль украинского военного. Об этом в своем Telegram-канале сообщило местное издание «Страна.ua».

«В Днепропетровске подожгли очередную машину военного», — говорится в сообщении.

Издание не привело никаких подробностей происшествия. На кадрах видно, что автомобиль подожгли в темное время суток. Он сначала горел, а спустя время раздались звуки взрывов.

Это не первый поджог автомобилей бойцов ВСУ на Украине. Некоторые украинские СМИ сообщают, что машины жгут, принимая их за транспорт сотрудников территориальных центров комплектования.

В Сети неоднократно публиковали видео, на которых военкомы увозили мужчин, применяя к последним физическую силу. Украинцев часто хватали на улицах, а затем на микроавтобусах доставляли в ТЦК.

Несколько дней назад сотрудники СБУ задержали подозреваемых в поджогах автомобилей ВСУ в Ивано-Франковской области. Ими оказались двое юношей в возрасте 15 и 18 лет.