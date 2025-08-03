В Одессе на пляже «Золотой берег» отдыхающие подрались, когда один из посетителей, предположительно, включил русскоязычную музыку. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

На опубликованных кадрах видно, как девушки в купальниках таскали друга друга за волосы и падали на песок. Мужчины пытались их разнять, но затем и сами начали драться.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила убрать русский язык из украинской Конституции. Она назвала его «инструментом дестабилизации», а не средством коммуникации.

До этого бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский принял «закрытое» решение об изъятии из библиотек и уничтожении книг на русском языке.