Раскрыт тайный план Зеленского уничтожить все книги на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение изъять из библиотек и уничтожить все книги на русском языке. Об этом заявил РИА «Новости» бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Год назад Зеленский принял решение, оно закрытое, но я знаю это решение, знают и у нас в стране: изъять из библиотек все книги на русском языке и уничтожить. Даже Гитлеру это в голову не приходило», — сказал он.

Степашин напомнил, что на Украине гражданам нельзя говорить на русском языке и включать русские песни в машине.

Ранее русский язык запретили в магазинах Киева. До этого скандал на языковой почве разгорелся в Одессе. Сообщили, что женщина плюнула в таксиста за замечание на русском языке. Он отказался выполнить заказ.