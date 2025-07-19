На Украине призвали убрать русский язык из Конституции
Языковой омбудсмен Украины предложила вычеркнуть русский язык из Конституции
Русский язык необходимо вычеркнуть из Конституции Украины. Об этом заявила языковой омбудсмен страныЕлена Ивановская, ее слова привело «Укринформ».
Свое предложение она аргументировала тем, что в украинском законодательстве необходимо устранить символическое неравенство.
«В частности, отменить особый статус русского языка, который является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации», — сказала Ивановская.
Минобразования Украины ранее одобрило запрет на использование русского языка в школах. Также на русском языке запрещено говорить в магазинах Киева.
Премьер-министр России Сергей Степашин ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение уничтожить все книги на русском языке.