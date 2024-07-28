В Николаеве снова начался крупный пожар

«Страна.ua»: масштабный пожар случился в Николаеве на юге Украины

Фото: Freepik

Большой пожар случился в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Жителей города призывают не открывать окна», — написали журналисты.

Что именно воспламенилось — неизвестно. В материале опубликовали кадры с места событий, на них видно большое облако дыма.

До этого пожар в Николаеве площадью 30 гектаров разгорелся четыре дня назад. Спасатели долго не могли потушить огонь, потому что вокруг была высокая растительность, а также не было места для подъезда техники к очагам возгорания. Кроме того, горящая территория оказалась загрязнена взрывоопасными предметами.

Ранее крупный пожар произошел на складах в Полтавской области Украины. Огонь появился после взрывов. Как отметил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин, из-за внушительной площади огня эвакуировали жителей находящихся рядом домохозяйств.

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