Украинские спасатели не смогли справиться с крупным пожаром в Николаеве

ГСЧС: в Николаеве на юге Украины пытаются потушить пожар в 30 гектаров

Спасателям не удается потушить крупный пожар площадью 30 гектаров в Николаеве на Украине. Об этом в Telegram-канале сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны.

«В Николаеве бушует масштабный пожар на открытой территории: ориентировочная площадь 30 гектаров. Спасателям сложно тушить огонь из-за отсутствия подъезда техники к очагам горения и высокой растительности», — написали в публикации службы.

Там отметили, что территория с огнем загрязнена взрывоопасными предметами.

Ранее пожар случился на промышленном объекте под Киевом. Как отметил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, на место ЧП прибыли более 100 спасателей, а для тушения использовали 30 специальных машин.