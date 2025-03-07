Более 10 взрывов прогремели в Миргороде

Взрывы раздались ночью в Миргороде, Харькове, Полтавской, Сумской и Тернопольской областях. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер».

В Миргороде, на окраине которого располагается военный аэродром, произошло более 10 взрывов. Данные о последствиях ЧП издание не публиковало.

По его информации, российские войска несколько раз за ночь атаковали военные объекты на территории Украины. Предположительно, военные выпустили более 35 ракет «Калибр» и Х-101, отметило издание.

«Сегодня ночью было две волны пусков», — добавил «Инсайдер».

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в Ивано-Франковске зафиксировали удар в направлении аэродрома, где базируются истребители F-16. ВС России ударили по целям утром 7 марта. По словам подпольщика, ракетчики атаковали объекты топливно-энергетической системы Украины.