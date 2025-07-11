В небе над Киевом заметили пассажирский самолет

В небе над Киевом пролетел неизвестный гражданский самолет. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Официально воздушное пространство над Украиной закрыто с 24 февраля 2022 года, с того же момента прекратили работу все гражданские аэропорты в стране.

Определить модель самолета по имеющимся кадрам невозможно. Сервис Flightradar также не приводит никакой информации, отображая в небе над Украиной только два беспилотника. Один из них вылетел из Днепропетровска, пролетел через Полтавскую и Черниговскую области и сейчас находится над Киевской. Второй летит над Одесской областью вдоль Черного моря, поднявшись в воздух откуда-то с севера.

В ноябре прошлого года Владимир Зеленский потребовал открыть Борисполь — главную воздушную гавань Киева, — однако западные партнеры настаивают, чтобы вместо этого возобновил работу аэропорт Львова. Спустя полгода ни один, ни другой вариант так и не воплотили в жизнь.