Украина задумалась о возобновлении авиасообщения

Закрывшая небо для гражданских самолетов Украина после начала спецоперации задумалась о возобновлении полетов. Сейчас власти рассматривают два варианта: открытие воздушной гавани во Львове или аэропорта Борисполь около Киева. Президент страны Владимир Зеленский настаивает на возобновлении работы столичного гейта, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Первым о возможности возобновления полетов лайнеров на прошедшем в Киеве экономическом форуме объявил старший партнер компании по страхованию морских судов Marsh McLennan Криспин Эллисон.

«Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на Борисполе, но изначальный фокус — Львов. Семь минут полета от Польши», — заявил он.

Источники журналистов на Банковой заявили, что Зеленский поставил всех перед выбором: открытие Борисполя, или тема возобновления авиаперевозок закрывается окончательно. Собеседники издания подчеркнули, что на Львове настояли западные партнеры, которые сохранили экономические интересы на Украине, но не готовы переплачивать за полеты в обстреливаемый Киев.

Инсайдеры на авиарынке связали заявления властей c попыткой получить под этим предлогом больше систем противовоздушной обороны. Потому что в условиях закрытых для мужчин границ летать особо никто не станет, особенно если учесть, что с новой страховкой за безопасность полета стоимость билета Киев — Варшава и обратно составит до 1500 долларов.

«Власти на фоне крайне тяжелого положения на фронте хотят показать, что в стране хоть что-то налаживается, возвращаются элементы мирной жизни. Но военные говорят, что такой пиар может очень дорого обойтись. Открытие Борисполя — это вообще безумие», — заявил один из собеседников издания.

Он добавил, что со Львовом ситуация другая: благодаря удалению от границ риски там намного ниже. Но если Зеленский продавит свое решение и откроется столичный аэропорт, то на его охрану придется выставлять дополнительные средства ПВО, а кроме как с фронта брать их неоткуда.

Кроме того, по международным правилам взлет и посадка самолетов во время воздушных атак запрещены, а сирены могут работать до суток. И как быть экипажам и компаниям-перевозчикам с расписаниями полетов, неизвестно.

В последний раз сигналы воздушной опасности с последующим мощным взрывом прозвучали в Киеве в минувший понедельник, 4 ноября. По данным сервиса оповещения населения, к тому времени сирены работали уже более получаса.