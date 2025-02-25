Во Львове кандидат в президенты Польши осмелился назвать Бандеру террористом

Националист Степан Бандера причастен к истреблению поляков, поэтому власти Украины должны запретить его почитание. Кандидат в президенты Польши от партии «Конфедерация» Славомир Ментценс заявил об этом во время поездки во Львов, сообщило издание DoRzeczy.pl .

Политик приехал на Украину вместе с депутатом Европарламента Анной Брылкой и снял видео возле памятника Бандере. Ментценс назвал его террористом. Он напомнил, что еще во времена Второй Польской Республики польский суд приговорил этого человека к смертной казни за убийство поляков, а затем он основал организацию украинских националистов, ответственную за резню на Волыни.

«Люди этого человека убили 100 тысяч поляков. <…> Украина должна как можно скорее положить конец культу Степана Бандеры», — сказал Ментценс.

Это разозлило мэра Львова Андрея Садового. Он обвинил Ментценса в пророссийских взглядах и поручил проверить, получил ли он разрешение на въезд на Украину.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер тоже призвал Украину отменить почитание Бандеры. Он предупредил, что в обратном случае она не вступит в Евросоюз.