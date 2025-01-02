Рогов осудил шествие в честь пособников нацистов на Украине

Факельное шествие на Украине в честь пособника нацистской Германии Степана Бандеры стало позором для Запада. Об этом РИА «Новости» заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Шествие в честь пособников фашистов — это позор западных стран, которые поддерживают и спонсируют нацистский киевский режим», — сказал он.

По словам Рогова, страны Запада выбрали тактику молчания, закрывая глаза на то, что на Украине чествуют нацистских преступников, издевавшихся над мирным населением в годы Второй мировой войны.

Украинские националисты 1 января отметили день рождения Бандеры в центре Вены, устроив шествие. Посольство РФ в Австрии осудило акцию, назвав ее омерзительной.

Ранее украинские педагоги выступили с предложением ввести в школах уроки, на которых будут изучать труды Степана Бандеры и одного из лидеров национального движения Николая Михновского.