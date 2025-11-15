За коррупционными схемами в Украине стоят влиятельные внешние силы, опасающиеся последствий разоблачения. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА «Новости» .

Зеленский и его окружение не единственные организаторы коррупционной схемы, уверен Константинов.

«Тема коррупции Зеленского Западом поднимается очень аккуратно. За всей этой цепочкой стоят серьезные силы извне, которые понимают, что если откроют ящик Пандоры, вскроется, что стоит за их помощью, для чего накачивалась антироссийская истерия, выяснится, что конечная цель — заработать деньги», — сказал он.

По словам собеседника, Зеленский вовлечен в крупную коррупционную схему. Он получает европейские деньги и распределяет их между теми, кому должен.

«Сейчас некоторые цепочки начинают раскрываться, и не удивлюсь, если в ближайшее время там начнут исчезать люди, замешанные в этой истории. Выборы для него равно смерть», — считает Константинов.

Коррупционный скандал в окружении президента Украины Владимира Зеленского привел к самому серьезному политическому кризису на Украине со времен конфликта с Россией. Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил украинское руководство о серьезной угрозе поражения страны из-за высокого уровня коррупции.