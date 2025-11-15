Украинскому руководству следует помнить, что республика может потерпеть поражение из-за высокого уровня коррупции. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его процитировало Do Rzeczy .

Он обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и напомнил ему о недавнем крупном коррупционном скандале.

«Я еще раз призываю всех на Украине, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, <…> потому что вы проиграете конфликт, если будете терпеть подобные инциденты», — подчеркнул Туск

Польский премьер добавил, что Украина уже потеряла много денег из-за коррумпированности властей, «и цена в любом случае будет очень высокой».

Ранее китайское издание Sohu предположило, что Белый дом может использовать украинский коррупционный скандал для смены власти в республике.

Оно обратило внимание, что дело Тимура Миндича перешло под прямое оперативное сопровождение ФБР США. По информации издания, американская администрация планирует отстранить Зеленского от власти, потому что он не хочет идти на переговоры с Россией.