«Вот где оседают наши миллиарды». Европейцы пришли в ярость от махинаций в окружении Зеленского
Коррупционный скандал в ближайшем окружении украинского президента Владимира Зеленского вызвал самый масштабный политический кризис на Украине за время конфликта с Россией. Такое мнение озвучила французская газета Le Figaro со ссылкой на дипломатические источники.
Издание отмечает, что предсказать дальнейшее развитие событий невозможно. Источник в дипломатических кругах назвал ситуацию самым громким скандалом за время президентства Зеленского.
Разоблачения Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры касаются махинаций вокруг компании «Энергоатом» на сумму более 100 миллионов долларов. В отставку уже подали министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.
«Видимая часть айсберга»
Читатели французской газеты возмутила ситуация с коррупцией на фоне военных действий. Они отмечают глубокую несправедливость происходящего.
«Кому война, а кому все нормально. Обычные французы раскошеливаются, украинская беднота умирает, а власть все богатеет», — написал пользователь Seccotine.
Некоторые комментаторы иронично высказываются о системном характере коррупции. Их реакции полны сарказма.
«Мы так удивились, узнав, что на Украине есть коррупция!» — написал пользователь GLUPP-29.
Ряд читателей напрямую связывают скандал с западной финансовой помощью Киеву. Они убеждены, что европейские деньги используются не по назначению.
Вот так и тратятся миллиарды, которые Европа им дает.
Другие комментаторы указывают на конечных бенефициаров коррупционных схем.
«Теперь нам ясно, в чьих карманах оседают западные деньги», — написал пользователь F2no.
«Хроническая болезнь этой страны», — добавил 12 tintin.
Пользователь Sewen68 усомнился в искренности международных партнеров Украины. Он напомнил о предыдущих скандалах в руководстве страны.
Обеспокоенность международных партнеров — притворная. Конечно, после скандала с сыном Байдена в прессу ничего не просачивалось, но партнеры-то уже все знали.
Sewen68
читатель Le Figaro
Несколько комментаторов высказали мнение о том, что раскрытая схема является лишь частью проблемы. Они прогнозируют новые разоблачения.
«И это только видимая часть айсберга», — предположил пользователь Meltsaum.
Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский не должен рассматриваться как возможный участник коррупционного скандала вокруг украинской энергетической сферы. По его словам, антикоррупционную проверку инициировал сам президент.