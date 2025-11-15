Коррупционный скандал в ближайшем окружении украинского президента Владимира Зеленского вызвал самый масштабный политический кризис на Украине за время конфликта с Россией. Такое мнение озвучила французская газета Le Figaro со ссылкой на дипломатические источники.

Издание отмечает, что предсказать дальнейшее развитие событий невозможно. Источник в дипломатических кругах назвал ситуацию самым громким скандалом за время президентства Зеленского.

Разоблачения Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры касаются махинаций вокруг компании «Энергоатом» на сумму более 100 миллионов долларов. В отставку уже подали министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

«Видимая часть айсберга»

Читатели французской газеты возмутила ситуация с коррупцией на фоне военных действий. Они отмечают глубокую несправедливость происходящего.

«Кому война, а кому все нормально. Обычные французы раскошеливаются, украинская беднота умирает, а власть все богатеет», — написал пользователь Seccotine.

Некоторые комментаторы иронично высказываются о системном характере коррупции. Их реакции полны сарказма.

«Мы так удивились, узнав, что на Украине есть коррупция!» — написал пользователь GLUPP-29.

Ряд читателей напрямую связывают скандал с западной финансовой помощью Киеву. Они убеждены, что европейские деньги используются не по назначению.