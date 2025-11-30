Песков: позиции Зеленского каждый день ухудшаются и внутри страны, и на фронте

Владимир Зеленский теряет позиции как внутри Украины, так и на фронте. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, каждый день, пока Украина тянет с переговорами, — это упущенное время для страны.

«Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима — это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», — сказал он журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Песков также отметил, что президент России Владимир Путин оперативно и эффективно реагирует на ускоряющиеся процессы в международной политике.

Ранее он сообщал, что Россия рассмотрит американский план по урегулированию ситуации на Украине на следующей неделе, когда в Москву прибудет делегация во главе со спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Кроме того, Песков заметил, что коррупционный конфликт на Украине расширяется и шатает политическую систему страны во все стороны.