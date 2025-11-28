Коррупционный скандал расшатает политическую систему Украины

Коррупционный конфликт на Украине расширяется и шатает политическую систему страны во все стороны. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя обыски в доме главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

«Это значит, что на Украине разрастается коррупционный скандал, который, собственно, сейчас шатает во все стороны политическую систему этой страны», — сказал пресс-секретарь президента в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, последствия от этого будут крайне негативные. Но какие именно, пока нельзя спрогнозировать.

Ранее газета The Guardian сообщила, что обыск у Ермака может негативно отразиться на украинской политике и, вероятно, мирных переговорах. По данным журналистов, Ермак считается самым доверенным советником президента Владимира Зеленского и основным переговорщиком по мирному урегулированию.

При этом экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров отметил, что обыски у Ермака, напротив, сделают Украину сговорчивее. Ермак уже успел получить почти президентские полномочия, хотя формально занимает секретарскую должность.