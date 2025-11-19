В Кремле указали на токсичность киевского режима

Токсичность киевского режима проявляется в связи с громким коррупционным скандалом на Украине. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Определенно, токсичность киевского режима проявляется, ощущается в Европе. Очевидно, они испытывают серьезный дискомфорт. Мы видим сейчас много суетливых действий вокруг темы», — сказал Песков.

Национальное антикоррупционное бюро Украины 10 ноября сообщило о масштабной проверке в сфере энергетики. Представители НАБУ провели обыски в компании «Энергоатом» и у бывшего главы Минэнерго, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Сотрудники органа также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, близкому соратнику президента Владимира Зеленского, но тот уже успел покинуть Украину.

Также с Украины из-за дела Миндича сбежала глава Минэнергетики Светлана Гринчук.