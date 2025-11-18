Министр энергетики Гринчук сбежала с Украины

Парламентарий не стала уточнять, от кого получила эту информацию.

По данным авторов канала, Гринчук и министр юстиции Галущенко подали заявления об отставке после того, как стали фигурантами коррупционного скандала с Тимуром Миндичем. Верховная рада пока не проголосовала по ним. Подозрение им также пока не вручили.

Сам Миндич уже сбежал в Израиль через Польшу, как утверждает польский экс-премьер Лешек Миллер.

Ранее на Украине арестовали кума президента Владимира Зеленского, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. Его отправили под стражу до 16 января с возможностью внести залог.