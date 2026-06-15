В Киево-Печерской лавре загорелась крыша Успенского собора

«Возгорание на территории Киево-Печерской Лавры. Пожар на крыше Успенского собора», — написал киевский градоначальник в своем телеграм-канале.

Украинское агентство УНИАН опубликовало запись, на которой видно, как крышу лавры охватили языки пламени, в небо поднимается столб дыма.

Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

В феврале 2026 года Минкульт Украины сообщил о передаче в безвозмездное пользование монастырской общине ПЦУ двух корпусов на территории Киево-Печерской лавры.

Глава МИД России Сергей Лавров возмутился действиями киевского режима против Киево-Печерской лавры, где начали проведение «инвентаризации» мощей святых. Министр указала на расцвет сатанизма* на Западе и Украине.

*«Международное движение сатанизма» признано экстремистским в России.