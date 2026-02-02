Минкультуры Украины передало ПЦУ два корпуса Киево-Печерской лавры

Министерство культуры Украины сообщило о передаче в безвозмездное пользование монастырской общине Православной церкви Украины двух корпусов на территории Киево-Печерской лавры. Об этом ведомство написало в телеграм-канале .

Речь идет о корпусах № 70 и № 49, расположенных в Нижней лавре и входящих в состав Национального заповедника «Киево-Печерская лавра». Как пояснили в Министерстве, это решение направлено на создание условий для полноценной религиозной и монастырской жизни общины ПЦУ и является продолжением процесса юридического закрепления ее присутствия на территории монастыря.

В Минкультуры напомнили, что соответствующие изменения стали возможны после указа президента Украины и решений Совета национальной безопасности и обороны, принятых в 2022 году.

В августе Владимир Зеленский в День независимости помолился в Софийском соборе. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук после этого заявил, что президент Украины может молиться только бесу.