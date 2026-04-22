Лавров заявил о расцвете сатанизма на Западе и Украине

Страны Европы поддерживают святотатство на Украине и фактически поощряют расцвет сатанизма*. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе приема на традиционной встрече по случаю православной Пасхи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр выступил с критикой религиозной политики на Украине и возмутился действиями киевского режима против Киево-Печерской лавры, где начали проведение «инвентаризации» мощей святых.

«За бюрократической формулировкой Министерства культуры Украины кроется узаконенное святотатство, совершаемое при даже прямой поддержке ряда европейских стран, где буйно расцветает, прямо скажем, сатанизм*», — отметил он.

Лавров добавил, что такие процессы вызывают гнев у миллионов православных во всем мире. Министр добавил, что Россия продолжит противостоять агрессивному насаждению чуждых идеологий и защищать интересы верующих.

Ранее украинские власти признали Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с РПЦ.

*«Международное движение сатанизма» признано экстремистским в России.