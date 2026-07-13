В Киеве задержали беглого командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислава Лучанова по подозрению в причастности к убийству двух братьев. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика страны» .

По версии следствия, в ночь на 28 июня двух братьев похитили с территории частного дома в Киевской области, а затем убили.

В рамках предварительного расследования украинские силовики задержали девять военнослужащих 155-й бригады, в том числе командира батальона. Вместе с Лучановым под подозрение попали и другие установленные участники дела.

В мае украинские заградительные отряды убили группу сослуживцев в селе Караичном на Харьковском направлении. Как сообщили в российских силовых структурах, так они решили остановить военных 159-й отдельной мехбригады от дезертирства.

Всего в июню текущего года около полумиллиона бойцов сбежали из украинской армии.