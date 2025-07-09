В Киеве убит подполковник ВСУ

В Раде сообщили об убийстве в Киеве замначальника городского ТЦК

В Киеве застрелили высокопоставленного украинского офицера. Об этом в соцсетях заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«В Киеве застрелен подполковник ВСУ, заместитель начальника городского ТЦК», — написал депутат.

Дмитрук не сообщил никаких подробностей и не написал фамилии убитого офицера.

Газета RG.ru отметила, что в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергли информацию об убийстве сотрудника ТЦК. Там заявили, что убитый является гражданином Украины и жителем Киева, который не был военнослужащим.

Российский беспилотник в начале июля попал в здание военкомата в Кривом Роге. Местные жители, уставшие от насильственной мобилизации и безнаказанности сотрудников ТЦК, обрадовались атаке. Украинцы начали передавать координаты ТЦК российским военным прямо в Сети.

В Хмельницком попытка мобилизации завершилась кровавым конфликтом — мужчина ранил сотрудника ТЦК и полицейского, когда они хотели вручить ему повестку, сообщили «Известия».