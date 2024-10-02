В Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Взрыв в украинской столице прогремел на фоне воздушной тревоги. Сирена гудит и в других регионах страны — в Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавский, Кировоградской, Николаевской, Одесской и подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Ранее в Одесской области на границе с Румынией российская армия ударила по терминалу и парому с военным грузом. В ночь на 2 октября на пароме могли находиться иностранные наемники, которые сопровождали военную технику.
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Взрыв прогремел в столице Украины
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