Взрыв прогремел в столице Украины

«Страна.ua»: в Киеве прогремел взрыв

Фото: Unsplash

В Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Взрыв в украинской столице прогремел на фоне воздушной тревоги. Сирена гудит и в других регионах страны — в Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавский, Кировоградской, Николаевской, Одесской и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее в Одесской области на границе с Румынией российская армия ударила по терминалу и парому с военным грузом. В ночь на 2 октября на пароме могли находиться иностранные наемники, которые сопровождали военную технику.

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