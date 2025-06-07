Родственники ликвидированных в Сумском приграничье бойцов из 92-й штурмовой бригады ВСУ устроили акцию протеста в Киеве, но их митинг даже не заметили. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» .

«Родные и близкие уничтоженных солдат 92-й ОШБр решили напомнить о своем существовании, выйдя на акцию протеста в Киеве. Какого-либо резонанса мероприятие не вызвало», — заявили авторы канала.

При этом подразделения этой бригады продолжают «бесследно исчезать» в зоне ответственности российский группировки войск «Север».

Ранее появились сообщения, что близкие насильно мобилизованных в Сумской области мужчина уговаривали их сложить оружие и сдаться в плен российским военным. В этом они видели единственный шанс для своих отцов, мужей и сыновей выжить.

До этого «Северный ветер» сообщал об «аллее отказников» в Сумской области, где к деревьям были привязаны трупы украинских солдат, отказавшихся участвовать в боевых действиях. Все убитые солдаты служили в 225-м штурмовом полку ВСУ, где расправами руководил начальник штаба с позывным Агроном.