В Киеве пожаловались на театр из-за постановок на русском языке
Киевский театр «Темный софит» продолжил ставить спектакли на русском языке. Об этом сообщила уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская во время брифинга, трансляцию которого вел YouTube-канал Media Centr Ukraine.
По словам Ивановской, русскоязычные постановки почти полностью исчезли из репертуара украинских театров, однако в столице остается, по ее выражению, досадный инцидент. В отношении театра уже проводили государственный контроль.
«Мы активно работаем в этом направлении и надеемся, что их репертуар будет изменен», — сказала омбудсмен.
После 2014 года украинские власти последовательно ужесточали политику в языковой сфере. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает обязательное использование украинского языка в большинстве общественных сфер.
Ранее в Одессе зрительница устроила скандал после того, как со сцены прозвучали слова благодарности на русском языке.