В Киеве остались без отопления почти 2700 домов

Кличко: почти 2700 домов в Киеве остались без тепла из-за повреждения ТЭЦ

Из-за повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла остались Печерский, Днепровский, Голосеевский и Соломенский районы Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Коммунальщики работают, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в многоэтажках.

«Всего в городе без тепла около 2700 домов. Учитывая часть многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ», — написал он.

Ночью воздушная тревога и взрывы звучали в Киевской и других областях Украины. Местные телеграм-каналы писали о запуске баллистических ракет на столицу, а также об ударах по Харькову.

В середине февраля Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы. Мэр в негативном контексте упомянул президента Владимира Зеленского.