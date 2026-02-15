Кличко заявил о катастрофической ситуации в Киеве

Ситуация с энергетикой в Киеве близится к бедственной. Об этом изданию Financial Times заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Киев находится на грани катастрофы», — сказал он.

Мэр в негативном контексте упомянул президента Владимира Зеленского. По его словам, конфликт с главой государства только усугубил проблемы города.

Киевская администрация сообщала, что местным жителям разрешили перемещаться по городу до «пунктов несокрушимости», где они могут зарядить электронные устройства и согреться, в том числе в период действия комендантского часа. Также киевлянам посоветовали обновить запасы питьевой воды. Норму на одного человека в сутки обозначили тремя литрами.

Кличко уточнял, что из-за крупной аварии в энергосистеме более 3,4 тысячи многоэтажек остались без отопления. Электричество внезапно отключали по всей Украине 31 января.