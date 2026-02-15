Кличко заявил о катастрофической ситуации в Киеве
Financial Times: Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы
Ситуация с энергетикой в Киеве близится к бедственной. Об этом изданию Financial Times заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Киев находится на грани катастрофы», — сказал он.
Мэр в негативном контексте упомянул президента Владимира Зеленского. По его словам, конфликт с главой государства только усугубил проблемы города.
Киевская администрация сообщала, что местным жителям разрешили перемещаться по городу до «пунктов несокрушимости», где они могут зарядить электронные устройства и согреться, в том числе в период действия комендантского часа. Также киевлянам посоветовали обновить запасы питьевой воды. Норму на одного человека в сутки обозначили тремя литрами.
Кличко уточнял, что из-за крупной аварии в энергосистеме более 3,4 тысячи многоэтажек остались без отопления. Электричество внезапно отключали по всей Украине 31 января.