Spiegel: в Киеве заговорили о земельных уступках России для окончания конфликта

Сценарий завершения конфликта с Россией с возможностью земельных уступок начали обсуждать в Киеве. Об этом изданию Der Spiegel сообщил анонимный высокопоставленный украинский чиновник.

«Мы считали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция <…> России. Но без уступок это будет невозможно. Сделка также должна быть выгодна России», — признали на Украине.

Собеседник издания отметил, что темпы поддержки Украины будут снижаться независимо от результатов выборов в США. Ситуация для ВСУ ухудшается, и на это влияют настроения как среди военных, так и среди гражданского населения. Чиновник признал, что несправедливость конфликта может «разорвать общество на части».

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала власти Германии надавить на украинское руководство для мирного урегулирования конфликта. Она указала на мирный план Бразилии и Китая.