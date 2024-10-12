В Германии призвали надавить на Украину для прекращения конфликта

Депутат Бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что власти ФРГ должны надавить на президента Украины Владимира Зеленского для мирного урегулирования конфликта. Об этом она сообщила в интервью медиагруппе Funke .

«Есть хороший мирный план со стороны Бразилии и Китая. Мне бы хотелось, чтобы Германия и ЕС поддержали подобные инициативы», — сказала парламентарий.

При этом Вагенкнехт предположила, что Китай может оказать давление на Россию в этом вопросе, а Германия сделала бы то же самое, но в отношении Зеленского. Она убеждена, что обе стороны должны пойти на компромисс, чтобы достичь мира.

Вагенкнехт также предупредила, что украинский конфликт невозможно урегулировать, поставляя Киеву вооружение. Нужны именно дипломатические усилия.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что Германия предоставит Киеву пакет военной помощи на 600 миллионов евро, сообщили «Известия».

До этого Вагенкехт заявила, что немецкие власти должны обсудить вопрос возмещения ущерба и прекратить оружейные поставки Украине, если подтвердится, что Киев виновен в подрыве газопроводов «Северный поток».