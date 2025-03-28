В Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры

В Киеве происходит захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры, полиция проникла в закрытое помещение монастыря. Об этом сообщил Союз православных журналистов .

По словам представителей организации, захват начали представители заповедника «Киево-Печерская лавра» в сопровождении сотрудников полиции.

«По имеющейся информации, правоохранители уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам. Также замечен сотрудник заповедника с болгаркой», — рассказали в Союзе православных журналистов.

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По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, христианские ценности на Украине уничтожаются, подменяясь неонацизмом.