«Бес попутал». Захарова оценила съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

Христианские ценности на Украине уничтожаются, подменяясь неонацизмом. И это в очередной раз подтвердили в Киеве, проведя съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«В Киево-Печерской лавре прямо во время Рождественского поста захватчики устроили телекулинарное шоу об украинской кухне. Зачем в качестве места съемок выбирать чтимую во всем православном мире святыню — вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что приготовление «украинских сакральных блюд» на фоне распятого Христа — лучшее доказательство превращения христианских ценностей на Украине в неонацизм. Дипломат подчеркнула, что смысл православного поста в воздержании, а не в подмене скромного «вкусненьким постным».

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко, ведущий шоу, заявил, что мог только мечтать об этом, когда лавра была в УПЦ. Пользователи соцсетей раскритиковали съемку в храме.