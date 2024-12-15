В храме Киево-Печерской лавры устроили кулинарное шоу

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко провел в стенах трапезной церкви Киево-Печерской лавры новогоднее кулинарное шоу. Об этом сообщило издание «Апостроф».

«Раньше, пока была УПЦ, я мог об этом только мечтать», — подчеркнул повар.

Он добавил, что выпуск посвятили сакральным блюдам, а авторы передачи «возрождают культуру в самой святыне». Пользователи соцсетей раскритиковали съемку в храме. В ответ на негативные сообщения Клопотенко назвал комментаторов «зашоренными» и добавил, что «готовить в трапезной — это не предавать свое государство».

Ранее захватчики принадлежащего УПЦ храма Рождества Пресвятой Богородицы в Киевской области выбросили на свалку все книги и иконы. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины прямо на глазах у священника закинули все в мусоровоз.