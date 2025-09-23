В Киеве начали ежедневно перекрывать Крещатик во время минуты молчания

Утром 23 сентября в Киеве впервые перекрыли Крещатик во время общенациональной минуты молчания. Об этом сообщило украинское издание «Страна» .

Движение приостановили в 09:00. По словам главы Киевской военной администрации Тимура Ткаченко, акция будет проводиться ежедневно. Соответствующие указания получили полицейские, Департамент транспорта и Центр организации дорожного движения.

Минуту молчания посвятили погибшим в зоне СВО гражданам Украины.

Ранее стало известно, что на Крещатике задержали подростков, громко исполнявших песню Шамана «Я — русский». С нарушителями и их родителями провели беседу ювенальные органы.