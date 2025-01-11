Полицейские в Киеве задержали подростков, которые в центре города перекрыли движение и пели песню Шамана «Я — русский». Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что с нарушителями и их родителями проведут беседу ювенальные органы.

«После завершения проверки действиям каждого из шести фигурантов будет дана правовая оценка», — сообщило СМИ в Telegram-канале.

Молодые «мажоры» гоняли по Крещатику, подрезали машины, разбрасывали доллары и орали песню «Я — русский», сообщили военкоры «Русской весны».

Происходящее дети снимали на видео, которое выложили в Сеть. Ролик разлетелся по соцсетям, на него обратили внимание правоохранители. Украинцы в комментариях предположили, что это дети чиновников и их вряд ли накажут.