В Киеве задержали молодых «мажоров», оравших на Крещатике песню «Я — русский»
Полиция задержала в Киеве подростков за исполнение песни Шамана «Я — русский»
Полицейские в Киеве задержали подростков, которые в центре города перекрыли движение и пели песню Шамана «Я — русский». Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что с нарушителями и их родителями проведут беседу ювенальные органы.
«После завершения проверки действиям каждого из шести фигурантов будет дана правовая оценка», — сообщило СМИ в Telegram-канале.
Молодые «мажоры» гоняли по Крещатику, подрезали машины, разбрасывали доллары и орали песню «Я — русский», сообщили военкоры «Русской весны».
Происходящее дети снимали на видео, которое выложили в Сеть. Ролик разлетелся по соцсетям, на него обратили внимание правоохранители. Украинцы в комментариях предположили, что это дети чиновников и их вряд ли накажут.
Двое 17-летних подростков с мая по июнь 2024 подожгли два здания военкоматов в Харькове. Молодых людей арестовали, им грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.