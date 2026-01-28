В Киеве на следующей неделе предрекли еще более сильные морозы

К следующему понедельнику в Киеве обещают от -22 до -26 градусов. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на метеослужбы.

При этом в одном только Деснянском районе украинской столицы на левом берегу Днепра более 700 жилых домов остаются без отопления. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, без света сейчас сидят 710 тысяч киевлян.

Накануне в исторической местности Троещина, входящей в состав района, анонсировали рытье уличных туалетов.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что еще один крупный город — Одесса — рискует повторить судьбу Киева. По его словам, местные чиновники тоже замалчивают проблемы с водо- и электроснабжением, а недовольных всеми силами отправляют на фронт.