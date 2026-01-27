Уличные туалеты начнут рыть в Киеве

В Киеве на Троещине начнут рыть туалеты, если в многоэтажках замерзнут трубы

В киевском районе Троенщина на левом берегу Днепра планируют рыть уличные туалеты, если канализационные трубы замерзнут в многоэтажных домах на фоне глобального энергетического кризиса в столице. Об этом украинскому изданию «Левый берег» сообщил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов.

«Роется яма, накрывается, сверху дырка — все. Будем делать туалеты, как в деревне», — ответил он на вопрос о срочных мерах на случай замерзания канализации в домах.

Эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев отмечал, что Киев уже покинули около 600 тысяч человек из-за проблем с подачей электричества. Отток населения помешал коммунальным службам проводить аварийные работы — сотрудники просто не могут попасть в закрытые квартиры.

Телеграм-канал «Военная хроника» отмечал, что Киев полностью останется без света, если ВС России нанесут удар по подстанциям вокруг города и энергомагистралям, по которым электричество идет с западных регионов страны.