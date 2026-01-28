Одесситы могут повторить судьбу киевлян из-за катастрофы в сфере ЖКХ. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Это конец! Доборолась Украина до самого края: теперь как в Киеве ямы под туалеты рыть и в палатках греться», — сказал он.

По мнению Соскина, украинцы опять доигрались. Хотя не раз предупреждали, что Одессу пора спасать от городских властей, замалчивающих реальные масштабы проблем с водой и электричеством.

Политолог добавил, что чиновники ничего не рассказывают населению, делая вид, что все отлично. Недовольных же проще отправить на фронт, чтобы они там получили и воду, и свет.

Ранее армия России атаковала объекты ВСУ в Одессе и области, запустив десятки «Гераней». В городе были слышны мощные взрывы, есть вероятность, что были атакованы и теплоэлектростанции.