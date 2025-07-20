В Киеве Mercedes протаранил террасу кафе

В Киеве на улице Саксаганского Mercedes врезался в летнюю террасу кафе, пострадала посетительница. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Политика Страны» .

За рулем иномарки находилась девушка.

«За одним из столиков пострадала посетительница, которую с травмами доставили в больницу», — уточнило издание.

На кадрах видно, как медики оказывали помощь девушке в розовом костюме. На место также прибыли сотрудники полиции.

Украинский Telegram- канал «Инсайдер Киев» уточнил, что в ДТП с иномаркой пострадала 28-летняя девушка. Также сообщается, что водитель Mercedes не справилась с управлением, поэтому и выехала на тротуар. Это произошло потому, что она потянулась за упавшим телефоном.

В начале года в Киеве на Южном мосту упал со съезда грузовой автомобиль. Причиной ДТП слало плохое самочувствие водителя.