В Киеве частичный блэкаут. Отключили две ТЭЦ

Киев испытывает большой дефицит электроэнергии, в городе отключили две ТЭЦ. Об этом написал Telegram-канал Shot .

«Две ТЭЦ отключены в Киеве: на 800 и 540 мегаватт», — написали авторы сообщения.

По информации Shot, в Киеве частичный блэкаут.

Российские войска с 8 по 13 октября нанесли серию ударов по энергетической структуре Украины. Первыми в зону поражения попали подстанции в Криворожской, Черкасской и Сумской областях, где начались сильные перебои с электричеством. Блэкаут охватил Киев, Одессу и еще 10 областей.

Вечером во вторник, 14 октября, в Киеве полностью отключилось электричество — не только центр, но и пригороды остались без света. Из-за перебоев с электричеством пришлось остановить метро.