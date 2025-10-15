В Киеве частичный блэкаут. Отключили две ТЭЦ
В Киеве частичный блэкаут, отключены две ТЭЦ
Киев испытывает большой дефицит электроэнергии, в городе отключили две ТЭЦ. Об этом написал Telegram-канал Shot.
«Две ТЭЦ отключены в Киеве: на 800 и 540 мегаватт», — написали авторы сообщения.
По информации Shot, в Киеве частичный блэкаут.
Российские войска с 8 по 13 октября нанесли серию ударов по энергетической структуре Украины. Первыми в зону поражения попали подстанции в Криворожской, Черкасской и Сумской областях, где начались сильные перебои с электричеством. Блэкаут охватил Киев, Одессу и еще 10 областей.
Вечером во вторник, 14 октября, в Киеве полностью отключилось электричество — не только центр, но и пригороды остались без света. Из-за перебоев с электричеством пришлось остановить метро.