Украина во тьме, Покровску грозит котел, ВСУ бегут из-под Новоселки. Итоги СВО за неделю

Российские войска нанесли серию ударов возмездия по энергетической инфраструктуре Украины. Блэкаут охватил Киев, Одессу и 10 областей. Погруженный во тьму Ильичевск осветил полыхающий порт. Вокруг Красноармейска (украинское название Покровск) начало смыкаться кольцо. О главных событиях в зоне спецоперации за неделю — в материале 360.ru.

Поющие «Калибры» и цветущие «Герани» погасили свет

Массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины начались еще в среду, 8 октября, и продолжились практически до конца недели. Первыми в зону поражения попали подстанции в Криворожской, Черкасской и Сумской областях, где начались сильные перебои со светом.

Целью «Гераней» в Черниговской области стала железнодорожные депо, тяговые подстанции и локомотивы. Этот регион стал главной точкой снабжения украинских боевиков в Сумской области, где после взятия под контроль Юнаковки российские войска продолжают наступление, сминая противника.

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На следующий день вспыхнула инфраструктура порта и судоремонтный завод в Ильичевске Одесской области Самый массированный налет, официально названный Министерством обороны «ударом возмездия», где к беспилотникам прибавились ракеты «Калибр», произошел в ночь на пятницу, 10 октября. Полный блэкаут охватил Кременчуг, Днепропетровск и Киев.

В украинской столице в зону поражения попала ТЭЦ-6, а также подстанция Броварская, входящая в часть энергетического коридора с АЭС на западе и питающая Сумы и Харьков.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Поражения получили Среднепровская и ДнепроГЭС, а также Приднепровская и Криворожская тепловые энергостанции, отставив без света сразу 10 областей. Последний массированный удар произошел в ночь на субботу, 11 октября. В зону поражения попали нефтеперерабатывающий завод в Чугуеве.

Как сообщил координатор Сергей Лебедев, предприятие использовалось в качестве базы для операторов дронов, а также иностранных наемников.

Фото: РИА «Новости»

По данным авторов Telegram-канала «Военная хроника» продолжение таких ударов по энергетической инфраструктуре Украины поставит под вопрос весь отопительный сезон. О переносе запуска батарей уже заявил мэр Львова Андрей Садовой, объяснив, что газа на обогрев домов хранилищах нет. Telegram-канал«Два майора»отметил, что пока нетронутыми остаются Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская АЭС, работа которых пока не вогнала подконтрольные Киеву регионы в каменный век.

Битва за Красноармейск

Вход отдельных российских групп в агломерацию Красноармейска подтвердил украинский проект Deepstate, его авторы заявили, что это стало возможным после падения обороны в районе Доброполья. Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что российские штурмовики заняли несколько ключевых позиций, включая весь комплекс зданий железнодорожного вокзала.

«Это сразу же почти выводит нас на восточную окраину города. А значит, южная его часть (та, которую мы еще не успели занять) со всеми недобитыми подразделениями ВСУ здесь уже практически в окружении», — пояснил военный эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Контролирующие часть города украинские боевики затопили все канализационные коллекторы в Красноармейске. Как сообщил Telegram-канал Mash, на такой шаг они пошли, чтобы остановить российских штурмовиков, передвигающихся по тоннелям, которые небольшими группами проникают в тыл противника и наносят удары. «Эту смекалку ВСУ и пытаются купировать — экстренно заливают канализационные трубы водой, забивают строительным мусором, заваривают. Газопроводы — минируют», — пояснили авторы.

По данным Mash, кольцо вокруг Красноармейска готово уже на 70%.

Фото: РИА «Новости»

Тяжесть ситуации для находящейся в Красноармейске группировки ВСУ осознало и командование. К агломерации перебросили две бригады из Черниговской и Сумской областей. «Если данные подтвердятся, то это означает, что Сырский готов пожертвовать Сумской областью ради попытки удержать Покровск», — заявили авторы. Они добавили, что в краткосрочной перспективе решение выглядит логичным, потому что освобождение агломерации откроет российским войска путь на Павлоград, а от него на Днепропетровск. Но сам маневр носит опасный характер, так как ослабляет украинскую оборону Сум и Чернигова, а с ними и всю логистику на всем северном направлении, вплоть до Киева. Оценивая в целом ситуацию вокруг Красноармейска они отметили, что все похоже на сценарий, который использовался для освобождения Авдеевки. Но пока идет накопление сил и переход к реальному наступлению на город станет неожиданным.

Что происходит в районе Мирнограда

Боевую обстановку вокруг соседствующего с Красноармейском Мирнограда авторы Telegram-канала «Рыбарь»назвали самой динамичной. На северном фланге, по предварительным данным, российские войска взяли под контроль поселок Дорожное в Мирнопольском районе.

Фото: РИА «Новости»

К северу от Владимировки продолжаются столкновения в районе Золотого Колодца и Кучерова Яра, а самые интенсивные столкновения вокруг города Родинское. «К востоку от Мирнограда отмечается накопление российских сил в преддверии возможного штурма», — отметили они. Telegram-канал WarGonzo уточнил, что российские войска подавили вражеские группировки в населенных пунктах Балаган и Казацкое к востоку от Мирнограда.

Что происходит на Сумском направлении

Занявшие село Бессаловка российские войска удержали позиции, несмотря на попытки украинских боевиков провести серию активных атак. Самая большая активность фиксируется на линии между подконтрольной ВСУ Кондратовкой и освобожденной Юнаковкой.

Фото: РИА «Новости»

Также удерживающие Андреевку украинские боевики переходят в атаку на позиции российских войск в Алексеевке, но все попытки пресекаются четкими ударами беспилотников.

Командование ВСУ перебросило из Сумской области самые боеспособные части на проблемные участки, но из-за активности дронов линия фронта находится в постоянном динамике.

Что происходит на Новоселковском направлении

Действующая на этом участке группировка войск «Восток» расширила свое наступление сразу на нескольких участках, взяв под контроль территорию между освобожденными селами Степовое и Нововасилевское, углубившись вглубь обороны противника.

Часть подразделений вошла в Алексеевку, нанеся серьезное поражение противнику, который понес потери в живой силе и технике.

Фото: РИА «Новости»

На южном фланге после завершения зачистки села Новогригоровка российские военные двинулись на запад. В Полтавке бойцы выбили противника с восточной окраины населенного пункта и закрепились вдоль реки Янчур. Фактически бои развернулись между основными линиями обороны противника. Если они падут окончательно, то для российских войск откроется свободный проход в Днепропетровскую область и подконтрольную Киеву часть Запорожской области.