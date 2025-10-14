Киев тонет во тьме: почему НАТО бьет тревогу и чем грозит Украине промашка Зеленского

Поздний вечер вторника, 14 октября, Киев встретил в полной темноте. Масштабный блэкаут, крупнейший за год, накрыл сразу несколько районов города, внезапно остановилось даже в метро, на этом фоне и в НАТО сделали тревожное предупреждение, как сообщали украинские СМИ.

Что произошло в Киеве

Информацию о перебоях со светом в Киеве подтверждал и Telegram-канал Shot. По данным этого издания, электричество отключилось не только в центре столицы, но и в пригородах — Бориспольском, Броварском и Обуховском районах.

Частично без света остались Голосеевский, Шевченковский и Печерский округа. При этом пока неизвестно, связано ли происшествие с ударами российской армии по украинской инфраструктуре. О взрывах в Киеве пока не сообщалось.

Из-за перебоев с электроэнергией в столице Украины останавливалось и метро. Минэнерго этой страны предупреждало, что экстренные отключения электроэнергии вводятся сразу в семи областях, включая Харьковскую, Полтавскую и Сумскую.

В ДТЭК заявили, что свет в Киеве пропал после «проблемы» на одном из энергообъектов. Как утверждается, она появилась после перегрузки сети.

Зеленский испугался проблем

Накануне Зеленский в беседе с Каллас признал, что Украина ожидает серьезных проблем с электроэнергией. Политик заявил, что Киев всегда пытается импортировать электроэнергию зимой.

«Мы ожидаем проблем с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию», — говорил Владимир Зеленский.