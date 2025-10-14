Киев тонет во тьме: почему НАТО бьет тревогу и чем грозит Украине промашка Зеленского
Киев остался без света, в городе остановилось метро
Поздний вечер вторника, 14 октября, Киев встретил в полной темноте. Масштабный блэкаут, крупнейший за год, накрыл сразу несколько районов города, внезапно остановилось даже в метро, на этом фоне и в НАТО сделали тревожное предупреждение, как сообщали украинские СМИ.
Что произошло в Киеве
Информацию о перебоях со светом в Киеве подтверждал и Telegram-канал Shot. По данным этого издания, электричество отключилось не только в центре столицы, но и в пригородах — Бориспольском, Броварском и Обуховском районах.
Частично без света остались Голосеевский, Шевченковский и Печерский округа. При этом пока неизвестно, связано ли происшествие с ударами российской армии по украинской инфраструктуре. О взрывах в Киеве пока не сообщалось.
Из-за перебоев с электроэнергией в столице Украины останавливалось и метро. Минэнерго этой страны предупреждало, что экстренные отключения электроэнергии вводятся сразу в семи областях, включая Харьковскую, Полтавскую и Сумскую.
В ДТЭК заявили, что свет в Киеве пропал после «проблемы» на одном из энергообъектов. Как утверждается, она появилась после перегрузки сети.
Зеленский испугался проблем
Накануне Зеленский в беседе с Каллас признал, что Украина ожидает серьезных проблем с электроэнергией. Политик заявил, что Киев всегда пытается импортировать электроэнергию зимой.
«Мы ожидаем проблем с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию», — говорил Владимир Зеленский.
Почему НАТО в панике?
Редакция крупного украинского СМИ получила комментарий высокопоставленного чиновника НАТО. В Альянсе считают, что подобные происшествия могут стать новым «нормальным» для Украины.
Здесь также полагают, что Россия продолжит последовательно ликвидировать украинскую военную и энергетическую инфраструктуру в течение всей зимы.
Источник издания в НАТО заявил, что российская кампания развернулась в больших масштабах.
По его оценке, Россия поддерживает ударный темп в 180 беспилотников в день, что позволяет с легкостью прорывать и без того несовершенную ПВО Украины.
Отдельно представитель Североатлантического альянса упомянул и работу бомбардировщиков дальней авиации ВКС России. По версии НАТО, вылеты таких самолетов также участились в сентябре 2025 года.
Украинские власти пока воздерживаются от официальных заявлений о причинах блэкаута, однако в местных Telegram-каналах активно обсуждают возможность новых атак на энергетические объекты столицы.
Для Киева, где уже начались первые холода, отключение света стало тревожным сигналом — зимой ситуация может стать куда тяжелее.
В ночь на 10 октября Киев также остался без света, сразу после взрывов.