В Ивано-Франковске анонсировали начало работы языковых инспекторов

С 28 октября в Ивано-Франковске начнут работать языковые инспекторы. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, его процитировало издание «Страна.ua».

Марцинкив отметил, что их усилия направят прежде всего против переселенцев из восточных и южных регионов. Из 40 подавших заявку на эту работу, добавил он, почти треть — сами переехавшие.

В обязанности инспекторов, по словам Марцинкива, будет входить раздача листовок, популяризация языковых курсов и требования к сотрудникам сферы услуг говорить по-украински.

В начале октября глава Ивано-Франковска выступал за более жесткую украинизацию, поскольку тенденция отказа от русского языка, по его словам, замедлилась.

При этом заместитель мэра Виталий Федоров жаловался, что в городском бюджете не нашли средств на оплату работы таких патрулей.