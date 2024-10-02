Мэр Ивано-Франковска выступил против «ласковой украинизации»

Украинизация населения Ивано-Франковска должна выйти на более серьезный уровень. Тенденция перехода с русского языка на украинский замедлилась, заявил мэр города Руслан Марцинкив в интервью агентству «Укринформ».

Чиновник заявил, что раньше выступал за «ласковую украинизацию», но сейчас выступает за ужесточение требований в языковом вопросе.

Мэр призвал пропагандировать курсы украинского языка и внедрять защищающие его законы. Число желающих стать «языковыми волонтерами» превысило 90 человек, добавил Марцинкив.

В мае уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что Украина должна перейти от «оборонительной» к «наступательной» украинизации страны. Омбудсмен не уточнил, как именно это нужно сделать.