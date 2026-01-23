В Италии сочли речь Зеленского в Давосе неблагодарной

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни отметил, что Владимир Зеленский в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе не поблагодарил европейцев за помощь Украине. Он это сказал на полях итало-германского бизнес-форума в итальянской столице.

«Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное, чтобы поддерживать страну с политической, финансовой и военной точек зрения. Поэтому мне кажется, его речь не отличается щедростью [по отношению к европейцам]», — процитировала министра газета Corriere della Sera.

На ВЭФ Зеленский резко раскритиковал ЕС, обвинив европейцев в политической нерешительности.

Европа должна прекратить финансирование Украины. С таким предложением выступил депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо после слов Зеленского о неспособности ЕС защитить себя. По его мнению, высказывания украинского президента — плевок в лицо европейцам.

При этом Украина попыталась выклянчить у Евросоюза 1,5 триллиона долларов на 10 лет вперед.